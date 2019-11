Simona Halep face un gest superb: Cati bani a donat sportiva noastra

Ziare.

com

Surse din cadrul Federatiei Romane de Tenis ( FRT ) au dezvaluit pentruca sportiva noastra a facut o donatie pentru a sprijini un proiect ce vizeaza atragerea tinerilor catre tenis.Mai exact, Simona a contribuit cu 20 de mii de euro pentru finantarea proiectului "Tenisul in scoala ta".Prin acest proiect realizat de FRT in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale se spera ca tot mai multi copii vor incepe sa joace tenis in mod profesionist.Proiectul le este adresat elevilor din clasele primare, care vor primi sprijinul necesar pentru a se initia in tenis.Antrenorii cluburilor afiliate la FRT vor merge in scolile angrenate in proiect, iar elevii vor beneficia gratuit de rachete si mingi. Pe perioada desfasurarii proiectului, ei vor avea saptamanal cate o ora de tenis, in sala de sport a scolii.Proiectul este finantat din surse externe intrucat Federatia Romana de Tenis are fondurile sistate inca din 2017, pe fondul unui proces initiat de Marius Vecerdea, care a aratat in instanta ca la alegeri au votat membri care nu erau afiliati.