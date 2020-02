Simona Halep, gest ironic la adresa propriului antrenor

Ziare.

Sportiva noastra a fost nemultumita de o indicatie pe care a primit-o din partea lui Apostu Efremov in game-ul cu numarul 3, castigat de Brady.Dupa ce a trimis o minge din retur direct in afara terenului, Simona s-a uitat lung spre propriul antrenor si i-a facut un semn ironic cu degetul."Simona Halep a facut acest gest ironic, cu siguranta. A fost iritata de faptul ca sfatul antrenorului nu a functionat. Clar a enervat-o acest lucru. Acel semn ok facut spre propriul antrenor era ironic", a spus fosta jucatoare Annabel Croft pentru WTA TV.Artemon Apostu Efremov este antrenorul principal din aceasta saptamana dupa ce Darren Cahill a dorit sa-si ia cateva zile libere.In zilele precedente, Simona a apelat la Efremov, iar sfaturile acestuia au ajutat-o sa castige meciurile.C.S.