Simona Halep ia o decizie de ultima ora. Va merge sa isi apere trofeul de 1000 de puncte de la Rogers Cup

Locul 7 WTA va participa asadar si la editia din acest an a Mastersului de 1000 de puncte din Canada, o competitie unde in acest an si-au anuntat participarea si liderul mondial WTA Ashleigh Barty (Australia), americanca Serena Williams si sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu Halep a triumfat la Rogers Cup in doua randuri, in 2016 si 2018, ambele editii fiind desfasurate la Montreal Rogers Cup e un trofeu care se desfasoara simultan la baieti si fete, dar orasul se schimba alternativ de la an la an, fetele jucand anul trecut la Montreal si in acest an la Toronto, situatia fiind inversa la baieti, anul trecut Rafa Nadal impunandu-se la Toronto.Turneul este un trofeu de categoria Premier 5 in calendarul WTA si va avea loc in perioada 5-11 august.Acum un an, Simona Halep se impunea in fata lui Sloane Stephens in marea finala, dupa o desfasurare dramatica a ultimului act, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4.Pana atunci insa, Simona Halep va evolua de luni la Wimbledon , al treilea turneu de Mare Slem al anului, acolo unde o va intalni in primul tur pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich.Toate meciurile romanilor de la Wimbledon vor fi LIVE pe Ziare.com.Competitia este televizata pe EuroSport.