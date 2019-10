Simona Halep ia o decizie importanta

Ziare.

com

"In momentul acesta am discutat cu Irina Begu; am vorbit de un an de zile ca daca ne calificam amandoua sa jucam impreuna. Dar pana atunci se pot schimba multe", a spus Simona Halep, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de Ion Tiriac si de Ilie Nastase De asemenea, Simona Halep a confirmat ca va participa la Turneul Campioanelor , care se va desfasura la Shenzhen (China) intre 27 octombrie si 3 noiembrie."Urmatoarea saptamana plec in China. Sper sa fiu suta la suta recuperata cu sanatatea si sa fac o treaba buna. Imi doresc tare mult", a mai spus Simona Halep.Halep nu a mai jucat niciun meci din data de 30 septembrie, cand a fost invinsa cu 6-2, 6-3 de rusoaica Ekaterina Alexandrova, in turul al doilea la Beijing, pe fondul unor probleme la spate.Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au participat, la Cluj, la un eveniment organizat de Federatia Romana de Tenis si Winners Sports, in cadrul caruia si-au propus sa popularizeze tenisul in randul copiilor.La eveniment au participat circa 200 de copii cu varste cuprinse intre 3 si 7 ani, cu care cei trei au schimbat cateva mingi pe terenurile clubului Winners.