Simona Halep ia o decizie neasteptata: S-a inscris in premiera la un turneu atipic

Sportiva noastra a anuntat ca va participa in premiera la turneul Volvo Car Open de la Charleston (SUA).Competitia de la Charleston este singura din circuitul WTA care se disputa pe o zgura de culoare verde."Sunt nerabdatoare sa joc la Charleston pentru prima data in cariera! Am auzit numeroase lucruri grozave despre acest turneu si sunt fericita sa il adaug in calendarul meu.Stiu ca jucatoarele au spus mereu ca se simt ca acasa acolo, asa ca abia astept sa vizitez orasul si sa imi fac debutul pe zgura verde", a spus Simona.Turneul de la Charleston va avea loc intre 4 si 12 aprilie 2020.Anul trecut, competitia a fost castigata de Madison Keys, care a confirmat si ea prezenta pentru editia din 2020. Garbine Muguruza va fi si ea prezenta la Charleston.C.S.