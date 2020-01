Simona Halep iese din sport dupa retragerea din tenis: "Asta imi doresc acum"

Ziare.

Sportiva nascuta in Constanta spune ca isi doreste sa se dedice familiei dupa ce va renunta la tenis si ca momentan nu se pune problema ca ea sa se ocupe de altceva ce tine de sport."Astazi nu ma gandesc sa merg mai departe in sport. Dupa ce voi termina cariera din tenis vreau sa-mi petrec timpul cu cei dragi, din familie. Asta imi doresc acum", a declarat Halep, conform Prosport Cu toate acestea, ea sustine ca momentul retragerii din activitate nu va veni prea curand pentru ca isi doreste sa mai joace inca multi ani."Am glumit cand am spus ca am imbatranit. Am inceput sa joc impotriva unor fete de 16 sau de 17 ani si asta ma face sa ma simt batrana, dar nu sunt batrana... inca. O sa mai joc multi ani", a mai spus aceasta.Nu este prima data cand Simona transmite ca nu vrea sa se mai implice in sport dupa ce isi va incheia cariera.Ea isi doreste multi copii si o viata de familie, urmand a profita probabil de afacerile demarate in aceasta perioada.