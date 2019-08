Simona Halep ii transmite un mesaj Biancai Andreescu dupa victoria din meciul cu Eugenie Bouchard

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca este increzatoare ca Bianca va reusi sa revina la forma din primavara si i-a transmis sa munceasca in continuare din greu pentru ca are incredere in ea."Stiu ca ii este dificil sa revina la un nivel ridicat, dar sunt convinsa ca va reusi asta! Daca va munci la fel de mult ca pana acum, are o sansa uriasa sa revina si sa fie puternica din nou.Titlul ei de la Indian Wells a insemnat mult pentru toata lumea, i-a dat incredere si i-a aratat ca este capabila sa joace la cel mai inalt nivel. Sunt convinsa ca va reveni. Ne-am intalnit pentru cateva secunde si m-a felicitat pentru titlul de la Wimbledon . Este o persoana de treaba si ii urez succes!", a spus Simona intr-o conferinta de presa. Bianca Andreescu a spus de mai multe ori ca ii este recunoscatoare Simonei pentru un sfat pe care i l-a dat in urma cu mai multi ani.Dupa un antrenament efectuat in Canada, Simona i-a spus Biancai sa renunte la circuitul junioarelor. Bianca a ascultat-o si de aici a inceput ascensiunea fulminanta din ultimul an.C.S.