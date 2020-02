Simona Halep, impresionata de adversara din finala de la Dubai: E incredibil cum a jucat

Ziare.

"Este incredibil cum a jucat anul acesta. Am vazut-o putin in unele meciuri, dar nu prea stiu cum joaca. Nu cred ca am mai jucat pana acum. Are un serviciu puternic si trebuie sa fiu atenta la retur. In rest, sa fiu increzatoare si sa lupt. Sunt relaxata, concentrata si chiar imi doresc sa castig finala", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady, scor 6-2, 6-0.In finala de la Dubai, Simona o va intalni pe Elena Rybakina, aflata pe locul 19 in clasamentul WTA Singura intalnire precedenta dintre Simona si Rybakina a avut anul trecut la Wuhan, cand sportiva noastra s-a retras in primul set.Elena Rybakina este una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, avand 19 victorii si 3 infrangeri. Ea a castigat turneul de la Hobart si a mai ajuns in finala la Shenzhen si Sankt Petersburg.Finala turneului de la Dubai va avea loc sambata, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.