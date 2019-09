Simona Halep, in clasamentul WTA: Pe ce loc risca sa ajunga dupa eliminarea de la Beijing

Ziare.

com

Sportiva noastra poate ajunge in cel mai rau scenariu pe locul 7 in clasamentul WTA Exista, totusi, si o posibilitate infima ca Simona sa urce pe locul 4 dupa turneul de la Beijing. In clasamentul WTA Live, Simona a intrecut-o pe Naomi Osaka , dar nipona este inca in concurs.De asemenea, Bianca Andreescu , Petra Kvitova si Kiki Bertens au si ele sanse sa treaca peste Simona Halep.o va depasi pe Simona in cazul in care se va califica in sferturile de finala.va reveni peste Simona in cazul in care se va califica macar in semifinale.o va intrece pe Simona daca se va califica in finala.va urca peste Simona in cazul in care va castiga turneul. Olandeza se afla insa pe aceeasi parte de tablou cu Kvitova, pe care o poate intalni in semifinale.C.S.