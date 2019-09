Simona Halep, in istoria tenisului! Sportiva noastra reuseste o performanta magnifica

Ziare.

Datorita constantei incredibile de care a dat dovada in ultimii ani, Simona Halep devine jucatoarea in activitate cu cele mai multe saptamani consecutive petrecute in top 10 WTA Conform calculelor facute de, sportiva noastra a intrat astazi in cea de-a 293-a saptamana petrecuta la rand in top 10 WTA si a egalat recordul detinut de Venus Williams Americanca a stat 293 de saptamani la rand in top 10 WTA intre 30 martie 1998 si 9 noiembrie 2003, dar va fi intrecuta de Simona, care nu mai poate iesi din top 10 WTA indiferent ce se va intampla la US Open Simona a patruns in top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014, iar de atunci nu a mai iesit niciodata din elita. Mai mult, dintre cele 293 de saptamani, 270 au fost petrecute in top 5 WTA.De asemenea, Simona a petrecut si 192 de saptamani pe podiumul ierarhiei mondiale.