Simona Halep, in optimi la Rogers Cup: Iata ora de start a meciului

Organizatorii au anuntat programul zilei, duelul dintre Halep si Kuznetsova fiind al treilea de pe terenul central.Astfel, partida care ne intereseaza in mod direct va incepe dupa ora 21:00, ora Romaniei, si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.Inaintea duelului dintre Halep si Kuznetsova, pe "Central" vom mai avea duelurile Karolina Pliskova - Anett Kontaveit si Bianca Andreescu - Kiki Bertens.Halep si Kuznetsova s-au infruntat de sapte ori pana acum, romanca avand avantajul meciurilor directe cu patru victorii.Ultima disputa a avut loc in urma cu trei ani, tot la Rogers Cup, Simona reusind sa se impuna in trei seturi.M.D.