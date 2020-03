Simona Halep, in pericol sa nu isi poata apara titlul la Wimbledon: "Este aproape sigur ca sezonul pe iarba nu se va desfasura". Cand se va lua decizia oficiala

Ziare.

Toate turneele de tenis sunt suspendate pana la data de mai sus, iar de pe 8 iunie in trei saptamani ar urma sa inceapa trofeul de la Wimbledon , programat pe iarba londoneza, intre 29 iunie si 12 iulie, turneu unde Simona Halep este campioana en-titre."Am auzit deja ca este aproape sigur ca sezonul pe iarba nu se va desfasura", a declarat vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis, Dirk Hordoff, conform cotidianului belgian Le Soir. De asemenea, acelasi oficial german a punctat faptul ca, in viziunea sa, nici al patrulea turneu de Mare Slem al anului, US Open , nu va mai avea loc: "As fi foarte bucuros daca s-ar putea juca in octombrie", mai adauga germanul. Turneul de la US Open ar trebui sa aiba loc intre 31 august si 13 septembrie.Saptamana viitoare va avea loc sedinta decisiva a membrilor All England Club, acolo unde se va stabili daca se va tine sau nu competitia, in conditiile in care numarul de cazuri de coronavirus a crescut alarmant in toata lumea, iar in acest moment avem inregistrate 32,155 de persoane decedate in intreg globul, 40 din pacate si in Romania.Miercuri, directorul general al All England Club, Richard Lewis, puncta ca in acest moment cea mai importanta este sanatatea publica si daca e cazul unei decizii radicale, aceasta se va lua: "Lucrul cel mai important este sanatatea publica si suntem decisi sa actionam intr-o maniera responsabila. Tinand cont de suprafata terenurilor (n.r.: e vorba de, evident, iarba), o amanare este considerabil riscanta si dificila. Am exclus ca turneul sa se dispute fara spectatori", puncta oficialul englez.In acest moment, deja turneul de Mare Slem de la Paris, Roland Garros , a fost amanat in intervalul 20 septembrie - 4 octombrie.D.A.