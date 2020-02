Simona Halep, in pericol sa rateze un bonus urias

Ziare.

com

In urma deciziei pe care a luat-o, Simona poate pierde bonusul de final de an acordat de WTA jucatoarelor cu rezultate bune la turneele importante.Pentru ca s-a retras de la Doha, Simona este obligata sa participe la turneele de la Roma, Rogers Cup, Cincinnati si Wuhan. In cazul in care va mai inregistra o absenta, Simona nu va mai fi eligibila sa incaseze bonusul de final de an.Incepand cu acest an, criteriile pe baza carora se va acorda bonusul de final de an au fost schimbate. Astfel, clasamentul WTA nu va mai fi luat in calcul.Din 2020, WTA va realiza un clasament separat pentru a acorda bonusul, in care vor fi luate in calcul rezultatele din cele 4 turnee Mandatory, cele mai bune rezultate de la 4 turnee Premier 5, cele mai bune rezultate de la 2 turnee din categoria Premier 700 si cele mai bune 2 rezultate din categoria WTA Premier sau WTA International.Locul 1 - 1 milion de dolariLocul 2 - 700.000 de dolariLocul 3 - 650.000 de dolariLocul 4 sau 5 - 450.000 de dolariLocul 6 - 350.000 de dolariLocul 7, 8, 9 sau 10 - 225.000 de dolariDin calculele facute de Ziare.com, Simona a incasat 4.250.000 de dolari in ultimii 6 ani din bonusul de final de acordat de WTA.C.S.