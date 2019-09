"Simona Halep se califica in turul secund la Beijing dupa o demonstratie de tenis. Romanca a avut, totusi, multi nervi pe final"

Ziare.

Halep a trecut de suedeza de pe locul 53 WTA , scor 6-1, 6-1, dupa doar o ora si 11 minute de joc.Un meci fara indoiala dominat de la un capat la altul de romanca proaspat campioana la Wimbledon . Un prim set terminat dupa mai putin de jumatate de ora, set in care suedeza a facut peste 20 de erori nefortate.Halep a fost sigura pe ea la serviciu, a avut lovituri puternice, dure pe fundul terenului, iar greselile au aparut destul de tarziu in jocul sau, poate pe finalul setului secund cand au aparut si nervii..Nervi care au venit la 6-1, 3-1, pe serviciul Simonei, care dupa o minge lovita in fileu, care a dus scorul la 40-40, s-a rastit la echipa sa, Daniel Dobre si Teo Cercel, aflati in tribune, moment despre care puteti citi mai in detaliu in stirea de mai jos:Pana la urma, lucrurile s-au mai calmat, Halep a castigat fara emotii pe tabela si acum asteapta sa vada care va fi adversara din runda secunda, care se va alege dintre Ekaterina Alexandrova si Bernarda Pera, meci programat duminica de la ora 12.Cea mai buna performanta a Simonei la Beijing este finala atinsa in 2017, pierduta la Caroline Garcia.10.01: 5-1 Simona, nou break pentru ea. Romanca va servi acum pentru meci.9.57: 4-1, Simona Halep a avut ceva emotii in acest game, Peterson putea intoarce cumva soarta acestui set, revenind la 2-3. Fosta lidera mondiala a avut si multi nervi pe care a ales sa ii descarce la adresa staff-ului sau:9.46: A avut Simona cateva mingi de 4-0, dar le-a irosit, este acum 3-1, va servi pentru a se desprinde din nou pe tabela.9.38: 3-0 Simona, foarte simplu. Peterson si-a chemat antrenorul pentru sfaturi.9.36: Dupa un game chinuitor de lung, inceput de la 40-0 pentru suedeza, Simona face breakul si se distanteaza la 2-0.9.26: 1-0, continua demonstratia Simonei in aceasta partida.9.18: 5-1 dupa 26 de minute pentru Halep.9.08: Iarasi emotii pentru Halep la serviciu, dar pana la urma isi consolideaza breakul din nou romanca.9.03: 2-1, Peterson isi face cu siguranta serviciul si puncteaza in premiera pe tabela.8.59: A salvat o minge de break Simona, dar pana la urma si-a facut serviciul, este 2-0.8.54: Inceput perfect al Simonei, 1-0 cu break, lovituri bune, puternice, precise ale Simonei pe fundul terenului.8.49: Avem imagini de la meciul Simonei, cele doua se pregatesc sa incheie incalzirea oficiala.8.44: In maxim 10 minute va incepe partida Simonei de la Beijing.8.38: Final de meci, in aceasta prima partida, Yafan Wang castiga cu 6-1, 6-2.8.09: Partida este programata a doua pe Lotus Arena din Beijing, dupa jocul Xinyu Wang - Yafan Wang. Yafan tocmai a castigat primul set cu 6-1.Halep revine in circuit dupa ce in ultima partida, la Wuhan, in turul III, a abandonat la scorul de 4-5 in primul set cu Elena Rybakina, din cauza unor probleme la spate. Ramane de vazut daca sportiva noastra, fosta lidera mondiala, va fi 100 la suta din punct de vedere fizic aici la Beijing.E a doua infruntare din cariera cu suedeza de pe locul 53 WTA, in prima Simona castigand lejer cu 6-4, 6-0, la Bastad in 2013.Trebuie spus ca Peterson este in forma in aceasta perioada, ea trecand de doua tururi de calificare la Beijing, fiind eliminata in optimi la Wuhan si castigand turneul WTA de la Nanchang, tot din China, in finala chiar cu Elena Rybakina, ultima a adversara a Simonei, campioana turneului WTA de la Bucuresti.Partida va fi televizata de DigiSport.