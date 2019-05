Simona Halep, in "relatii zero" cu omul care a ajutat-o la inceputul carierei

Ziare.

com

Afaceristul constantean Corneliu Idu a suportat costurile carierei in tenis a Simonei in perioada junioratului acesteia, de la 14 pana la 17 ani, si a investit in fostul numar unu WTA aproximativ 300 de mii de euro.Cu toate acestea, cei doi nu au ramas in relatii stranse, dimpotriva chiar, Idu sustinand ca acesta sunt zero in momentul de fata."Nu mai vreau sa vorbesc despre perioada cand am ajutat-o pe Simona Halep. Este o poveste atat de veche, iar ea a crescut atat de mare incat nu isi are rostul sa va mai pierdeti timpul cu mine. Mai ales cu mine, cu ea se justifica. Stiu ca presei ii plac povestile vechi, dar mine nu imi plac. Nu mi-o luati in nume de rau, insa sunt pana peste cap satul de... Haideti, sa va spun altfel, ca eu sunt din ala, portuar, si vorbesc in limbaj mai neacademic. Proverbul romanesc spune ca 'facerea de bine...'. Nu suntem in relatii mai bune, suntem in relatii zero.Au venit la Constanta cand a fost echipa de Fed Cup (la meciul cu Marea Britanie, din aprilie 2017 - n.red.), pregatirea bazei a costat vreo 150.000 de euro, care au fost in totalitate suportati de mine si, dupa aceea, in momentul in care a inceput sa dea locurile din tribuna, eu mi-am cumparat pentru musafirii mei 300 de locuri, la mine acasa. E meseria dumneavoastra sa zgandariti, dar stati linistiti, nu va mai faceti probleme", a declarat Corneliu Idu pentru Sport.ro Atunci cand Halep era doar o junioara de perspectiva, Corneliu Idu i-a asigurat finantarea, dupa spusele sale platind totul de la deplasari la turnee si cazari in hotel, pana la echipament de joc, antrenori si nutritionisti.Dupa ce a castigat Roland Garros in competitia rezervata junioarelor, Halep s-a rupt de Idu si a urmat un alt drum spre succes.