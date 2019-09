Simona Halep, in turul 2 de la Wuhan: Iata ora de start a meciului de marti

Ziare.

Partida dintre Simona si Strycova va avea loc marti dimineata, de la ora 6:00 (ora Romaniei).Confruntarea va fi transmisa in direct pe Ziare.com si este programata pe terenul central.Scorul intalnirilor precedente este 5-1 in favoarea Simonei Halep.Strycova ocupa locul 34 in clasamentul WTA si a pierdut ultimele 5 partide disputate contra Simonei.De altfel, singura victorie a Strycovei in fata Simonei dateaza tocmai din 2010.C.S.