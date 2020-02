Simona Halep, in turul doi de la Dubai: Iata ora de start a meciului

Ziare.

com

Dupa un prim tur liber, tenismena noastra va intra in competitia de simplu miercuri, nu mai devreme de ora 17:00 - ora Romaniei.Meciul dintre Simona Halep si Ons Jabeur se va juca pe arena centrala si va fi primul din sesiunea de seara.Partida va putea fi urmarita in direct pe site-ul Ziare.com.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, in urma cu doi ani la Beijing, cand Simona s-a retras dupa ce a pierdut primul set cu 6-1.Turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari, se desfasoara in perioada 17-22 februarie.I.G.