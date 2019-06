Simona Halep, in turul doi la Eastbourne: Iata ora de start a meciului de marti

Ziare.

Conform unui comunicat oficial, partida Simonei va avea loc marti, dupa ora 19:00 (ora Romaniei).Sportiva noastra se va duela cu jucatoarea care a eliminat-o anul trecut de la Wimbledon , Su-Wei Hsieh (29 WTA ).Sportiva din Taipei a invins-o in primul tur pe Camila Giorgi (41 WTA ), scor 6-3, 4-6, 6-4, dupa doua ore si 14 minute de joc.Simona si Hsieh s-au intalnit de doua ori in cariera, iar scorul este egal, 1-1.Victoria Simonei dateaza din 2013, in timp ce Hsieh a produs marea surpriza anul trecut, la Wimbledon.C.S.