Simona Halep, in turul II la Beijing: Data si ora partidei

Acolo, ea va da piept cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, 39 WTA , pe care o reintalneste dupa o luna si putin timp, in circuitul WTA, dupa ce a invins-o la Cincinnati pe 14 august, in trei seturi:Organizatorii de la Beijing au anuntat duminica faptul ca cele doua se vor intalni luni dimineata, pe 30 septembrie, intr-o infruntare ce va incepe la ora 11.Meciul va fi LIVE text pe Ziare.com.Halep a trecut de Rebecca Peterson in runda inaugurala, in timp ce Alexandrova a depasit-o pe Bernarda Pera din SUA, in trei seturi.Citeste si:Pentru victoria din primul tur cu Peterson, Simona Halep s-a ales cu o suma consistenta, 40.000 de dolari.In 2017, Halep pierdea finala din capitala Chinei in dauna Carolinei Garcia, din Franta.