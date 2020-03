Simona Halep, incantata de schimbarea majora facuta in iarna

Ziare.

com

Sportiva noastra spune ca forma buna din acest an se datoreaza faptului ca in iarna a facut pregatirea la Dubai."Pentru prima data in viata mea am reusit sa fac pasul de a ma antrena in afara Romaniei.A fost asa, un val de incredere, un val de putere ca sa pot munci la nivel maxim pentru inceputul de sezon. Asa cum s-a vazut, a meritat", a spus Simona Halep pentru Digi Sport Totodata, Simona s-a felicitat si pentru faptul ca l-a adus in echipa pe antrenorul lui Artemon Apostu Efremov, in locul lui Daniel Dobre "Arti a venit in echipa noastra, ne intelegem foarte bine. Consider ca un aer proaspat, din cand in cand, ajuta foarte mult orice sportiv, nu doar pe mine.A fost multa energie pozitiva in echipa, mai ales ca s-a intors si Darren", a mai spus Simona.Simona a fost eliminata in semifinale la Australian Open de Garbine Muguruza si a castigat turneul de la Dubai.C.S.