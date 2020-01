Simona Halep incepe anul cu un avantaj major

Ziare.

com

Ianuarie poate fi luna revenirii Simonei cat mai sus in clasamentul WTA datorita faptului ca are foarte putine puncte de aparat.Simona trebuie sa apere 241 de puncte - 1 la Adelaide (ramas de la Sydney) si 240 la Australian Open Dintre jucatoarele din top 10 WTA, doar Belinda Bencici are mai putine puncte de aparat, 240 la numar, dar ea a pierdut deja 110 puncte dupa eliminarea de la Shenzhen.Simona nu poate reveni pe primul loc WTA in luna ianuarie, dar se poate apropia considerabil, in conditiile in care Ashleigh Barty are de aparat 735 de puncte pana in februarie. Karolina Pliskova , aflata pe locul 2 WTA, are 780 de puncte de aparat, in timp ce Naomi Osaka are 2.000 de puncte WTA de anul trecut.Elina Svitolina are 430 de puncte, Bianca Andreescu 270, Petra Kvitova 1770, Kiki Bertens 255, iar Serena Williams 430.In luna ianuarie, Simona va concura la Adelaide si Australian Open C.S.