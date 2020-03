Simona Halep, inclusa de Forbes intr-un top renumit

Ziare.

Sportiva noastra se regaseste pe lista celor mai influente 30 de nume din sport din Europa, sub 30 de ani."Halep a castigat primul Grand Slam la Roland Garros 2018 si a continuat cu un titlu la Wimbledon in 2019. A fost pe primul loc in clasament de doua ori intre 2017 si 2019 si este una dintre cele mai apreciate nume din tenis.De asemenea, a aratat un interes vast in domeniul imobiliarelor, evidentiat de investitia facuta intr-un hotel din Poiana Brasov, una dintre cele mai populare statiuni de schi din Romania", a scris Forbes Din lumea tenisului, doar Elina Svitolina a mai fost inclusa in acest top realizat de Forbes.C.S.