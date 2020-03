Simona Halep, inclusa de Forbes pe celebra lista 30 sub 30: Ce investitie facuta de tenismena noastra a remarcat publicatia americana

Ziare.

Performantele din tenis, dar si investitile in domeniul imobiliar au propulasat-o pe Simona langa tineri de succes din intreaga lume."Halep a castigat primul ei Grand Slam in 2018, la Roland Garros, iar peste un an si-a trecut in palmares si cel de-al doilea titlu de acest fel, la Wimbledon. A fost numarul 1 in ierarhia WTA si e una dintre cele mai cunoscute tenismene ale momentului.A aratat ca e interesata de piata imobiliara, lucru dovedit de investitiile masive intr-un hotel pe care il detine in Poiana Brasov, una dintre cele mai populare statiuni montane din Romania", scrie publicatia in cauza.Elina Svitolina (tenis) si Hector Bellerin (fotbalist Arsenal) sunt alti sportivi cunoscuti care au prins topul publicatiei americane.Lista Forbes 30 sub 30 celebreaza rezultatele deosebite ale performerilor sub 30 de ani.I.G.