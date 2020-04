Simona Halep, interviu pentru CNN: Situatia din Romania e de speriat

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca situatia din Romania "e de speriat" si ca se teme sa mai urmareasca stirile."Situatia din Romania este de speriat. Incerc sa nu ma mai uit sau sa citesc stirile prea mult pentru ca este foarte ingrijorator ce se intampla. Prefer sa ma concentrez sa ajut acolo unde pot si sa-mi fac treaba stand in casa, fiind pozitiva si puternica", a spus Simona pentru CNN Totodata, Simona le-a explicat americanilor si cum rezista in aceasta perioada."Nu ies din casa deloc. Sunt cu siguranta o persoana care ia lucrurile acestea foarte in serios si sunt foarte atenta. Izolarea a fost foarte stricta aici in Romania, armata a fost scoasa pe strazi si nu putem iesi afara", a explicat Simona.Ocupanta locului 2 WTA a mai mentionat ca se culca si se trezeste tarziu, gateste, citeste, se uita la filme si vorbeste cu familia."Este cu siguranta foarte ciudat sa nu am tenis in viata mea pentru o perioada atat de lunga, cea mai lunga din cariera mea", a mentionat Simona.C.S.