Simona Halep, intrebata daca a pariat vreodata - raspunsul sportivei noastre

Sportiva noastra a negat vehement acest lucru, punand astfel stop speculatiilor lansate de contestatarii sai."Nu am pariat si nu voi paria vreodata. Nu ma pasioneaza acest lucru", a spus Simona la TVR 1.Sportiva noastra se pregateste in aceste zile pentru startul de la US Open 2019, turneu ce va incepe lunea viitoare.Simona este a patra favorita a turneului, dupa Naomi Osaka Ashleigh Barty si Karolina Pliskova Anul trecut, ea a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.