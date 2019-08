Simona Halep, intrebata daca e impresionata de Bianca Andreescu - raspunsul sportivei noastre

Ziare.

Simona a parut surprinsa de aceasta intrebare, dar a mentionat, totusi, ca admira jocul tinerei cu origini romanesti."M-am uitat doar putin pentru ca a trebuit sa joc dupa meciul ei. Este puternica pe picioare, se misca bine, loveste foarte puternic si joaca grozav. Dar nu o urmaresc meci de meci deoarece e dificil.Eu vreau sa raman concentratap pe ce am eu de facut pentru ca asta este cel mai bine si nu am de gand sa schimb asta. Insa ea joaca foarte bine", a spus Simona la conferinta de presa. Bianca Andreescu a afirmat deja ca Simona este idolul sau si si-ar dori sa o intalneasca in finala de la Rogers Cup.De altfel, Simona a fost cea care a sfatuit-o pe Bianca sa renunte la meciurile din circuitul junioarelor pentru ca poate avea rezultate bune.C.S.