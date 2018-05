"Simona Halep, invinsa de Karolina Pliskova in sferturi la Madrid"

Simona Halep - Karolina Pliskova 4-6, 3-6

Castigatoarea ultimelor doua editii ale competitiei din capitala Spaniei a pierdut intalnirea cu favorita numarul 6, Karolina Pliskova.Tenismena din Cehia s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 6-3, la capatul unui joc care s-a incheiat dupa doar o ora si 9 minute.Pliskova pune astfel capat seriei de 15 victorii consecutive obtinute de Simona Halep la Madrid, dupa un meci in care a fost superioara la toate capitolele.Simona a inceput, totusi, mai bine partida, insa serviciul incredibil si loviturile puternice ale cehoaicei au facut diferenta in cele din urma. Nici macar Darren Cahill n-a reusit s-o faca pe Simona sa reintre in joc cu cele doua on court coachinguri.26 de erori nefortate a comis in partida de astazi Simona, pe cand numarul winnerelor s-a oprit la 11.E prima victorie obtinuta de Karolina Pliskova in fata Simonei, in circuitul WTA.Pentru prezenta in sferturile de finala ale turneului organizat de Ion Tiriac, Simona Halep va fi recompensata cu un cec in valoare de 149.390 de euro si 215 puncte WTA.De partea cealalta, Pliskova o va intalni in semifinale pe invingatoarea sfertului dintre Petra Kvitova si Daria Kasatkina.16:15 - Game Pliskova, iar Simona va servi pentru a ramane in joc.16:10 - Simona isi face serviciul usor si solicita din nou interventia lui Darren Cahill.16:08 - Pliskova revine de la 0-30 si face 4-2, cu putin noroc.16:03 - Simona raspunde cu serviciu castigat la 0.16:01 - Un nou game alb reusit de Pliskova, iar situatia nu arata deloc bine pentru Simona.15:57 - Break facut de Karolina Pliskova, care arata o forma foarte buna. De altfel, tenismena din Cehia a castigat in urma cu cateva zile turneul de la Stuttgart, tot pe zgura.15:54 - Cehoaica serveste in continuare excelent si egaleaza la 1.15:50 - 1-0 pentru Simona, dupa un game echilibrat.15:47 - Simona serveste prima in setul secund.15:41 - Din tribune coboara Darren Cahill, pentru un on-court coaching.15:41 - Simoma isi face serviciul dupa ce salveaza doua mingi de set ale Pliskovei.15:33 - Pliskova serveste din ce in ce mai bine, iar Simona a reusit sa castige un singur punct in ultimele 3 game-uri! 3-5, iar cehoaica e la un game distanta de castigarea setului.15:30 - Joc foarte bun facut de Pliskova pe serviciul Simonei, iar tenismena aflata pe locul 6 in clasamentul WTA reuseste breakul.15:27 - Game alb reusit de Pliskova.15:23 - Simona revine de la 0-30 si trece din nou in avantaj.15:20 - Cehoaica isi face serviciul si egaleaza la 2.15:16 - Pliskova isi recupereaza imediat serviciul pierdut.15:13 - Inceput excelent de meci pentru Simona, care reuseste breakul si conduce cu 2-0.15:10 - Reprezentanta noastra serveste bine si castiga usor primul game al meciului.15:07 - Simona serveste prima.Simona n-a pierdut niciun set pana acum la Madrid, in timp ce Pliskova a pierdut unul singur, in turul doi, contra Viktoriei Azarenka.Ion Tiriac, patronul turneului, si Nadia Comaneci asista la partida dintre Simona Halep si Karolina Pliskova.ora 15:00 - Cele doua tenismene au patruns pe teren, iar meciul va incepe in cateva minute.Partida are loc pe arena centrala Manolo Santana si e transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 2.Simona Halep si Karolina Pliskova s-au mai intalnit de 7 ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil romancei, cu 6-1:2015, Dubai: 6-5, 7-6 pentru Simona;2015, Indian Wells: 6-4, 6-4 pentru Simona;2016, Sydney: 6-4, 7-5 pentru Simona;2016, Fed Cup: 6-7, 6-4, 6-2 pentru Karoline;2016, Mastersul Canadei: 6-3, 6-3 pentru Simona;2017, Fed Cup: 6-4, 3-6, 6-3 pentru Simona;2018, Australian Open: 6-3, 6-2 pentru SimonaVezi:Mutua Madrid Open 2018 se desfasoara in perioada 5-13 mai.