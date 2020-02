Simona Halep isi ia revansa cu Aryna Sabalenka si avanseaza in semifinalele turneului de la Dubai

Simona Halep - Aryna Sabalenka 3-6, 6-2, 6-2

Signed, sealed and delivered: @Simona_Halep's place in the @DDFTennis semifinals!



The No.1 seed advances with a comeback win over Sabalenka --> https://t.co/nF1Rx72Yku pic.twitter.com/eIzG28Crk7 - WTA (@WTA) February 20, 2020

We're heading to a decider on @DDFTennis Center Court!@Simona_Halep takes the second set 6-2. pic.twitter.com/D2RuDhI7jy - WTA (@WTA) February 20, 2020

Tenismena noastra s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2, si si-a luat revansa, astfel, pentru infrangerea suferita in fata jucatoarei din Belarus la turneul de la Adelaide, de la inceputul anului.Ca si-n turul precedent, Simona a avut nevoie de un set pentru a intra in joc si a-si regla loviturile.Astfel, primul set a mers in contul bielorusei, care a avut nevoie de doar 26 de minute pentru a si-l adjudeca cu 6-3.Dupa o interventie inspirata a antrenorului Artemon Apostu-Efremov, jocul Simonei a devenit mult mai solid, iar tenismena noastra a controlat fara mari problemele setul doi.Acelasi scenariu s-a repetat si in setul trei, iar Simona a intrat in posesia biletului pentru semifinale.198.830 de dolari e recompensa financiara pentru prezenta in semifinalele turneului din Emiratele Arabe Unite.In semifinala programata maine, nu mai devreme de ora 17:00 - ora Romaniei, ocupanta locului 2 in ierarhia WTA o va intalni pe americanca Jennifer Brady (locul 52 WTA), ajunsa pe tabloul principal de la Dubai dupa ce-a trecut de calificari.Vezi: Reactia Simonei Halep dupa victoria cu Aryna Sabalenka: Ce spune despre adversara din semifinale 20:40 - Simona isi castiga serviciul si e mai are nevoie de doar un game pentru a avansa in semifinale.20:36 - Sabalena reuseste sa puna capat seriei Simonei si se apropie la doua game-uri de sportiva noastra.20:32 - Simona isi face serviciul, iar bielorusa e din ce in ce mai nervoasa.20:27 - Break izbutit de Simona, care se distanteaza la 3-1 in setul decisiv.20:23 - Game Simona.20:20 - Bielorusa egaleaza la 1.20:16 - Simona castiga primul game din setul decisiv.O noua interventie a antrenorului Artemon Apostu-Efremov, care ii transmite Simonei ca "esti bine".20:04 - Perioada excelenta a Simonei, care se apropie la doar un game de castigarea setului doi.20:01 - Sabalenka isi face serviciul si scorul devine 4-2 pentru Simona.19:56 - Halep face 4-1 si e la controlul meciului in aceste clipe.19:53 - Un nou break pentru sportiva noastra.19:48 - Rebreak Aryna Sabalenka.19:45 - Tenismena noastra profita de cea de-a treia minge de break si se distanteaza la 2-0 in acest inceput de set II.19:37 - Simona incepe bine al doilea set, cu un game castigat cu usurinta pe propriul serviciu.Simona apeleaza la antrenorul Artemon Apostu-Efremov, care ii transmite: "Fii mai aproape de minge si de ea, iar atunci cand intri in teren da decisiv. Fii mai hotarata, asuma-ti. Incearca mai aproape si mai hotarata".19:30 - Un nou break pentru Sabalenka, care va servi pentru castigarea primului set.19:25 - Rebreak izbutit de Simona Halep.19:22 - Sabalenka reuseste primul break al intalnirii.19:18 - Cele doua tenismene continua sa se impuna fara probleme la serviciu.19:17 - Tenismena noastra isi trece si ea in cont un game la 0.19:13 - un nou game castigat cu usurinta de Sabalenka pe propriul serviciu.Castigatoarea o va intalni in semifinale pe Jennifer Brady, care a trecut in sferturi de Garbine Muguruza.19:11 - Simona egaleaza la 1.19:08 - Game alb reusit de sportiva din Belarus.ora 19:06 - A inceput meciu, serveste prima Sabalenka.Partida are loc pe Arena Centrala si e televizat de postul Digi Sport 2.Simona Halep ocupa locul 2 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din Belarus se afla pe locul 13.Simona Halep si Aryna Sabalenka s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1:2018, Shenzhen: 6-2, 6-2 pentru Simona;2018, Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Simona;2020, Adelaide: 6-4, 6-2 pentru Aryna.Turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari, se desfasoara in perioada 17-22 februarie.