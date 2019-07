Simona Halep isi prezinta marea dorinta: Vreau enorm acest lucru

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca isi doreste cu orice pret sa fie portdrapelul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokio."Eu mi-as dori tare mult sa fiu portdrapelul, enorm chiar. Sper sa se indeplineasca de data aceasta. Am si intrebat deja daca se poate", a spus Simona Halep, citata de Fanatik. Apoi, sportiva noasta a mentionat ca ar fi de acord chiar sa imparta aceasta onoare cu Ianis Hagi , daca ar fi posibil."Nu stiu daca pot fi doua persoane. Ii felicit pe baieti pentru victoriile avute. Nu am avut sansa sa-i vad, doar am auzit. Sunt baieti de mare talent si ne vom vedea la Tokyo", a mai spus Simona.Sportiva noastra a refuzat participarea la Jocurile Olimpice din 2016, speriata de un virus.C.S.