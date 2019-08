Simona Halep joaca marti la Rogers Cup: Iata de la ce ora

Ziare.

com

Tenismena noastra va evolua in proba de dublu feminin, alaturi de candianca in varsta de doar 16 ani, Leylah Annie Fernandez.Cele doua le vor infrunta in jurul orei 19:30 - ora Romaniei pe favoritele numarul 7, Nicole Melichar si Květa Peschke.La simplu, Simona va da piept in turul doi cu americanca Jennifer Brady intr-o partida care va avea loc miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 august.I.G.