Simona Halep joaca meciul de debut la Eastbourne, in proba de dublu ACUM LIVE

21.26: Isi fac serviciul Xu si Dabrowski la debutul setului secund.21.17: 3-3 in acest tiebreak, la prima schimbare de teren.21.13: 6-6 si vom avea tiebreak in acest prim set.21.10: 6-5, conduc in premiera fetele noastre, care par sa isi fi revenit in totalitate. 4 game-uri la rand facute de Halep/Olaru!21.06: Rasturnare de situatie in favoarea fetelor noastre, 5-5, Dabrowski si Xu au mai ratat o minge de set, se merge in prelungiri.INFO: Halep l-a chemat pe antrenorul sau Daniel Dobre pentru indicatii.21.01: Si puncteaza fetele noastre, 4-5, desi cu mari emotii, de la 40-0 se facuse egal si punct decisiv asadar, minge de set ratata de Dabrowski si Xu.20.58: Prim break facut de fetele noastre, va servi Halep acum pentru a se apropia pe tabela de campioanele en-titre.20.54: 5-2, un alt break al rivalelor noastre, facut tot pe serviciul lui Olaru..20.50: Un alt game alb si pentru Gabi Dabrowski.20.47: Simona Halep isi face din nou serviciul la zero.20.45: 3-1, se desprind Dabrowski si Xu, a fost un punct decisiv totusi.20.40: Break facut de cuplul canadiano-chinez, pe serviciul Ralucai, este 2-1.20.36: Isi face si Dabrowski serviciul, cu putine emotii insa.20.35: Game la zero facut de Simona, inceput foarte bun al romancelor.20.25: A castigat partida Petkovici, 6-2, in decisiv, in cateva minute va incepe partida Simonei!20.05: Avem decisiv, Petkovici castiga setul 2 cu 6-4, deci fetele noastre vor mai astepta putin.19.15: Kasatkina a castigat primul set, scor 7-5, dupa 49 de minute.18.20: Konta a trecut de sportiva din Ucraina cu 6-2, 6-4. Urmeaza la 18.25 meciul dintre Petkovici si Kasatkina.18.00: Simona mai are ceva de asteptat, ea va intra cu Raluca Olaru in ultimul meci de pe terenul central. Pana atunci mai trebuie sa se termine meciul Konta - Yastremska, scor 6-2, 4-4 acum, iar apoi urmeaza jocul dintre Kasatkina si Petkovic.Simona Halep va evolua duminica in primul sau meci pe iarba din sezonul 2019, la Eastbourne, turneu de pregatire pentru Wimbledon , care va incepe pe 1 iulie.Alaturi de fosta lidera mondiala va juca Raluca Olaru, jucatoare specializata pe dublu, aflata in prezent pe 44 mondial WTA in clasament.Dabrowski si Xu, cuplul din Canada si China, sunt favoritele 1 la Eastbourne.Simona Halep are prim tur liber in proba de simplu, urmand sa dea piept marti cu invingatoarea meciului Hsieh - Giorgi.Partida va fi televizata pe DigiSport 2.