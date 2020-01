Simona Halep, la Adelaide: Iata ora de start a meciului de marti

Ziare.

com

Conform unui comunicat oficial, partida dintre Simona si Ajla va avea loc de la ora 10:00 (ora Romaniei). Meciul va fi in direct pe Ziare.com.Ajla Tomljanovici ocupa locul 52 in clasamentul WTA Aceasta a trecut in runda inaugurala de Yulia Putintseva (37 WTA ) cu 7-6 (4), 6-2, dupa o ora si 59 de minute de joc.Scorul intalnirilor precedente este 2-0 in favoarea Simonei Halep. De fiecare data au fost meciuri de mare lupta, castigate de romanca in trei seturi, la Cincinnati 2018 si Roland Garros 2019.Pentru Simona, acesta va fi primul meci de simplu pe care il va disputa in noul sezon.C.S.