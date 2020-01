Simona Halep, la Adelaide: Miza suplimentara a meciului de astazi

Ziare.

Sportiva noastra poate reveni pe locul 3 in ierarhia mondiala, iar calculele sunt foarte simple.Daca o va invinge pe Ajla Tomljanovici in partida de astazi, Simona va reveni pe locul 3 in ierarhia mondiala.In plus, romanca se poate apropia la 10 puncte de locul 2 WTA in cazul in care va castiga turneul. Karolina Pliskova si Naomi Osaka nu s-au inscris la Adelaide, iar Simona poate profita de absenta lor.In schimb, nicio alta jucatoare nu o poate intrece pe Simona in clasament in aceasta saptamana.Partida dintre Simona Halep si Ajla Tomljanovici (52 WTA) va incepe la ora 10:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-0 in favoarea sportivei noastre.C.S.