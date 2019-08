Simona Halep, la Cincinnati: Miza financiara a meciului cu Madison Keys

Ziare.

com

Odata cu calificarea in optimile de finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 28.030 de dolari.Cu o victorie la noapte, tenismena noastra isi va asigura un cec in valoare de 58.185 de dolari.Mai departe, calificarea in semifinale garanteaza un premiu financiar de 122.190 de dolari, in timp ce prezenta in finala aduce 243.920 de dolari.Castigatoarea de la Cincinnati va fi recompenata cu 501.975 de dolari.Meciul dintre Simona Halep si Madison Keys, din optimile de finala de la Cincinnati, e programat in aceasta noapte, incepand cu ora 02:00 - ora Romaniei.Va fi cea de-a 6-a intalnire directa intre cele doua tenismene, scorul fiind categoric favorabil Simonei, cu 5-1.I.G.