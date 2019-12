Simona Halep, la Olimpiada: Ce obiective are Federatia Romana de Tenis

Ziare.

com

"Daca ne referim la obiective noi ne-am asumat pentru 2020 cel putin o medalie. Si am zis asa, ca la aceasta medalie poate avea sanse Simona Halep, echipa de dublu Tecau cu Mergea, sau cu cine va face dublu, sigur cu conditia ca Horia sa termine in primii 10 sau suma (locurilor) celor doi se intre in primele 32 de echipe. Sau, sigur, la dublu, daca Simona va juca alaturi de Monica Niculescu sau Irina Begu, cum de altfel si Horia Tecau poate juca dublu mixt si poate emite pretentii la o medalie impreuna cu Simona Halep. Deci mizam pe Simona, Horia, Mergea, Monica Niculescu, Begu si speram sa isi revina si Marius Copil sa avem undeva la 6 participanti la Jocurile Olimpice.Sigur, ca sa poti participa la Jocurile Olimpice trebuie sa fii imediat dupa Roland Garros in primii 56 din lume, dar la ultima editie a Jocurilor Olimpice s-a ajuns ca practic ultimul sportiv sa fie clasat undeva la 110, iar la fete undeva la 120. De ce? Pentru ca o tara nu poate participa cu mai mult de patru sportivi. Sau mai trebuie sa indeplineasca anumite conditii, in ultimii ani sa fi participat la Cupa Davis sau la Cupa Federatiei si atunci sigur clasamentul acesta coboara un pic, nu ramane la primii 56", a declarat Cosac.In ceea ce priveste performantele din 2019, Cosac a pus pe primul loc castigarea turneului de la Wimbledon de catre Simona Halep, dar a amintit si rezultatele foarte bune obtinute de juniorii romani: "Din punctul de vedere al performantelor, a fost un an deosebit avand in vedere ca au fost doua performante obtinute pentru prima data in istoria tenisului. E vorba de titlul de la Wimbledon castigat de Simona Halep si de performanta echipei de Cupa Federatiei, care s-a oprit in semifinale, fiind invinsa de Franta, si, practic a fost locul trei, pentru ca Franta a castigat finala contra Australiei.Sunt performante care nu au mai fost obtinute pana acum. Dar putem trece la performante foarte bune medalia de aur castigata la Campionatul European de baieti, categoria de pana la 14 ani, unde Alexandru Coman si Andrei Firaru sunt campioni europeni. Alexandru Coman, care este locul 3 la acelasi Campionatul European si de asemenea proaspat castigator la turneul premergator Orange Bowl-ului, Eddie Herr, din Statele Unite si locul doi la Mastersul Tennis Europe si de asemenea va termina pe locul 1 in clasamentul Tennis Europe anul acesta. Apoi am mai avut o surpriza foarte placuta in persoana lui Nicholas Ionel, care la varsta junioratului a reusit sa castige patru turnee futures, o mare performanta, si, bineinteles, Filip Jianu, care a jucat doua finale si la 18 ani ajunge cel de-al doilea bine clasat jucator in echipa de Cupa Davis"."Pentru 2020 ne gandim bineinteles la evenimentele care bat la usa, si ma refer aici la Cupa Federatiei, 7-8 februarie, cand jucam cu Rusia la Cluj. Trebuie sa castigam acest meci, pentru ca o victorie impotriva Rusiei ne va trimite la turneul final. Apoi la inceputul lunii martie avem Cupa Davis, impotriva Chinei, si sigur toate echipele de copii si juniori vor participa la Campionatul European pe echipe, care se vor desfasura sub denumirea de Winter Cup. Mai departe, avem parteneriat cu Primaria Sectorului 1 si speram ca vor incepe lucrarile la noua baza de tenis Tenis Club Bucuresti, demolata de Nicolae Ceausescu in 1989, care este destul de importanta pentru noi, pentru dezvoltarea tenisului si, normal ca asteptam performante la Jocurile Olimpice. Dar, ca si anul acesta si anul trecut, va fi extrem de greu, pentru ca in loc sa investim banii care ni s-ar cuveni de la Ministerul Tineretului si Sportului, ne uitam cum banutii sunt cheltuiti de alte federatii", a completat vicepresedintele FRT.George Cosac a precizat ca in 2019 cea mai mare problema a continuat sa fie lipsa finantarii de la bugetul de stat in urma proceselor pe care federatia le are cu Marius Vecerdea, presedintele clubului Pamira Sibiu, fost candidat la presedintia institutiei."In 2019 am avut alegeri la Federatia Romana de Tenis si din 19 iunie presedinte a devenit domnul Ion Tiriac, cu care am incercat impreuna sa obtinem finantarea si sa intram intr-o normalitate. Din pacate, ca in ultimii patru ani, am fost supusi si hartuiti permanent, cred ca avem 30 de procese intentate de catre un individ care incearca sa ne saboteze si de fapt saboteaza si boicoteaza tenisului romanesc. Nu intelege de fapt ca nu ne saboteaza pe noi, ci generatii intregi de copii care ar putea foarte bine beneficia de aceste finantari.Ne-am uitat si noi cam ce bugete au federatiile care au sportivi calificati la Jocurile Olimpice si am constatat ca au buget de aproximativ doua milioane de euro, deci noi anual am pierdut 2 milioane de euro, in total 4 milioane de euro, bani care ar fi trebuit sa mearga in dezvoltarea copiilor, in dezvoltarea cluburilor si asa mai departe. Ce e de remarcat, ca acest individ a dat federatia in judecata de fiecare data dupa ce el a candidat si a vazut ca nu iese, si a si declarat ca atata timp cat nu iese presedinte va tine federatia in procese", a mai spus Cosac.Oficialul federatiei spera intr-o rezolvare cat mai rapida a proceselor astfel incat FRT sa beneficieze de finantare: "Noi speram, avem doua procese extrem de importante pe 15 ianuarie si pe 22 ianuarie. In cazul in care se va termina cu aceste procese, normal ca speram si la finantare si in momentul in care vom avea si finantare, normal ca acesti bani vor merge catre dezvoltare in sustinerea copiilor pentru obtinerea de noi performante. In contractul de finantare sunt cateva domenii care trebuie completate, dar deocamdata nu putem depune cererea de finantare. Pentru ca din punctul lor de vedere, ceea ce mie nu se pare anormal, pentru ca Ministerul Tineretului si Sportului ne-a dat avizul in 2018, instanta de judecata a spus foarte clar cu punerea in aplicare, adica noi in mod normal ar fi trebuit sa primim aceasta finantare. Si, sigur, mai departe, daca era un nebun sau doi sau trei care au tot contestat in instanta, federatia trebuia sa primeasca finantare pentru ca nu avea nicio vina. Federatia este asociatia cluburilor.Pentru unul care isi urmareste strict interesele personale nu poti sa sistezi finantarea, dar in fine asta este, mergem mai departe si vom dovedi in instanta ca avem dreptate. Culmea este ca Ministerul Tineretului si Sportului este alaturi de noi, este cel care a organizat aceste alegeri in fata instantei de judecata, a declarat ca au fost in regula, avem avizul ministerului, dar iata ca este unul care nu a fost ales si atata timp cat el nu este ales, noi avem proces".George Cosac considera ca Simona Halep, prin performantele sale, merita titlul de cel mai bun sportiv roman in 2019."Am vazut si clasamentele care s-au dat, este clar ca Simona Halep a dominat aceste topuri prin performanta obtinuta la Wimbledon, deci la categoria cel mai bun sportiv o nominalizez pe Simona Halep, iar la tenis Simona este cea care domina clasamentele", a mai spus Cosac.Romania a inceput anul 2019 cu sase jucatoare in top 100 WTA, Simona Halep - 1, Mihaela Buzarnescu - 24, Irina Begu - 67, Ana Bogdan - 76, Sorana Cirstea - 84, Monica Niculescu - 99, si il incheie cu doar 3: Simona Halep - 4, Sorana Cirstea - 74, Ana Bogdan - 98.Cel mai important titlu obtinut de jucatoarele romane in 2019 este cel de la Wimbledon, castigat de Simona Halep. Fostul lider mondial a mai jucat doua finale in acest an, la Doha si Madrid.Sorana Cirstea a jucat o finala la Taskent si a castigat un titlu WTA la dublu, la Lugano, alaturi de Andreea Mitu. Ana Bogdan a cucerit in decembrie cel mai important titlu al carierei, la Dubai (ITF, 100.000 dolari). Irina Begu a avut un an dezamagitor, dar totusi a castigat un titlu WTA la dublu, la Hua Hin (Thailanda), alaturi de Monica Niculescu. Si Mihaela Buzarnescu a avut un recul considerabil, nereusind sa joace nicio finala. In schimb, Patricia Tig a revenit in circuit, reusind sa joace finala turneului WTA de la Bucuresti. Monica Niculescu a avut un an presarat cu accidentari, dar a reusit sa obtina un titlu WTA la dublu (Hua Hin) si sa joace o alta finala (Bronx).Marius Copil a inceput anul 2019 pe locul 60 in ierarhia ATP, dar l-a incheiat pe 153. Juniorii Filip Jianu si Nicholas David Ionel au incheiat pe locuri remarcabile, 427, respectiv 556.La dublu, Horia Tecau a inceput sezonul pe 27 si il incheie pe 19, cu titluri castigate la Madrid si Basel, precum si finale jucate la Rotterdam si Washington, care i-au adus o noua participare la Turneul Campionilor. Florin Mergea a progresat si el de pe 381 pe 151, cu titluri obtinute la turneele challenger de la Sopot, Meerbusch si Como.