Simona Halep, la ora dezvaluirilor: Cum l-a uimit pe Darren Cahill, ce spune despre retragere si de ce n-ar fi jucat in SUA

Tenismena noastra a pus punct speculatiilor privind retragerea sa din tenis si a povestit cum si-a uimit staff-ul inainte de startul acestui sezon."Toata lumea se gandea la retragerea mea, asta pentru ca eu am spus ca sunt aproape de retragere si ca-mi doresc o familie, dar n-am spus ca vreau sa ma retrag. Ce fac daca ma opresc? Ok, am implinire financiara, am tot ce-mi doresc, dar tenisul inseamna mai mult pentru mine", a spus Simona intr-un interviu acordat emisiunii Garantat 100% de la TVR "Cand ne-am intalnit toti, cu Darren, cu Arti... atunci le-am zis ce-mi doresc. Ei aveau un pic dubii. Le-am spus ca-mi doresc sa mai castig Grand Slam-uri si atunci au ramas mirati si mi-au spus ca o sa muncim. Sunt dispusa sa muncesc chiar si mai mult decat pana acum", a adaugat aceasta.Fostul lider WTA a vorbit apoi despre inceputul de an si a dezvaluit ca n-ar fi putut oricum juca la Indian Wells, de unde s-a si retras inainte de anularea turneului, dar nici la Miami, din cauza accidentarii suferite inainte de turneul de la Dubai."A fost o oarecare presiune pentru ca Darren a lipsit un an, eu imi doream sa-i arat ca nu am stat pe loc in acea echipa. Arti a venit in echipa si cand ai o voce noua in staff ai si o energie in plus. Inceputul de an a fost extraordinar pentru mine, cu o semifinala la Australian Open, fiind aproape sa castig meciul ala, apoi am castigat accidentata titlul la Dubai", a mai spus Simona."In America n-as fi jucat pentru ca am avut ruptura la flascia plantara si era foarte greu sa ma recuperez", a completat sportiva noastra.2 e locul ocupat in prezent de Simona Halep in clasamentul WTA.