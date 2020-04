Simona Halep lanseaza un nou avertisment

Ziare.

com

Sportiva noastra spune ca, daca toate turneele din acest an vor fi anulate, revenirea in tenis in 2021 va fi extrem de dificila deoarece multe sportive vor avea mari probleme."Daca anul acesta va fi posibil sa jucam anumite turnee, va fi grozav, chiar daca datele vor fi schimbate. Stiu ca e imposibil sa mai jucam pe iarba. Daca nu jucam insa tot sezonul, va fi mult mai dificil sa incepem sezonul urmator", a spus Simona Halep la EuroSport Numeroase turnee de top au fost deja anulate, printre care si Wimbledon , la care Simona Halep este campioana en-titre.In cel mai fericit scenariu, sezonul s-ar putea relua spre finalul lunii august.De asemenea, exista posibilitatea ca sezonul sa fie extins pana in ianuarie, daca va fi reluat.C.S.