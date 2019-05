Simona Halep, laudata de Pliskova: Ce spune despre antrenamentele alaturi de romanca

Ziare.

Sportiva din Cehia spune ca se bucura de fiecare data cand are ocazia sa se antreneze alaturi de Halep deoarece are certitudinea unor sedinte de pregatire foarte bune, in care domneste atitudinea relaxata."Sunt unele jucatoare care sunt prea intense la antrenamente. Nu vrei sa fii stresat la o sedinta de pregatire pentru ca este suficient de mult stres in timpul meciurilor oficiale. Asa ca intotdeauna ma bucur cand am sansa sa ma antrenez cu Simona.Am garantia ca este o sedinta de pregatire la un nivel bun, pentru ca intotdeauna lupta si la antrenamente, dar si ca este una relaxata. Putem rade si putem chiar vorbi despre alte lucruri, nu doar despre tenis", a spus Pliskova in cadrul unei conferinte de presa.Karolina Pliskova va debuta la Roland Garros chiar duminica, ea urmand a da piept cu americanca Madison Brengle.Simona va mai astepta pana luni pentru a-si face debutul oficial la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului.M.D.