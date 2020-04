Simona Halep, laudata de presa din Spania: A facut un gest direct din inima

Ziare.

Jurnalistii de la Tennis World Espana titreaza ca Simona Halep "a facut un gest direct din inima".Sportiva noastra a donat 30 de mii de euro pentru cadrele medicale din Romania."Ocupanta locului 2, Simona Halep, este in siguranta in locuinta sa din Bucuresti. Pe masura ce pandemia de s-a raspandit, Halep si iubitul sau Toni Iuruc au facut donatii. Au donat 30 de mii de euro pentru a ajuta Romania sa lupte cu coronavirusul", a scris sursa citata.De asemenea, portalul iberic mai aminteste ca Simona a donat anterior si echipamente medicale.Sportiva noastra se afla in izolare si spera sa inceapa antrenamentele in curand.C.S.