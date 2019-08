Simona Halep le-a dezvaluit americanilor care e marele ei obiectiv

Ziare.

com

Tenismena in varsta de 27 de ani spune ca, bineinteles, ca-si doreste sa mai castige turnee WTA si de Grand Slam, insa cel mai mult vrea sa puna mana pe o medalie la Jocurile Olimpice de anul viitor."Mai multe turnee castigate, precum si Grand Slam-uri, dar si locul 1 la sfarsitul anului. Insa obiectivul principal sunt Jocurile Olimpice. Vreau o medalie acolo", a anuntat Simona.19 turnee WTA a castigat Simona Halep in cariera ei, dintre care doua de Grand Slam (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019).Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo sunt programate in perioada 24 iulie - 9 august 2020.I.G.