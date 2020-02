Simona Halep le-a dezvaluit strainilor de ce a mers in Parlament: Cruntul peisaj descris de sportiva noastra

Ziare.

In conferinta de presa sustinuta de la Dubai, Simona Halep le-a dezvaluit jurnalistilor straini ca sportivii din Romania nu sunt sprijiniti si nu au conditiile necesare pentru a face performanta.Simona a spus ca isi doreste ca politicienii sa faca in asa fel incat sa asigure fondurile necesare pentru constructia unor noi terenuri de tenis si a unor sali de sport."Avem nevoie de mai mult sprijin din partea tarii noastre. Avem nevoie de un sistem! Avem nevoie de terenuri, pentru ca nici asta nu avem! Am fost la o intalnire inainte sa vin la Dubai. Tot ce ne dorim este sa construim niste terenuri pentru tenis, pentru gimnastica si alte sporturi.Tenisul este acum un pic mai popular datorita rezultatelor noastre. La un moment dat aveam sase jucatoare in top 100, ceea ce e mult pentru tara noastra. Sper ca este o motivatie pentru copii. Chiar imi doresc sa vad multi campioni si mai multi copii care vor sa dea totul pentru a ajunge sus intr-o zi", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.In interventia de saptamana trecuta, Simona Halep a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta."Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie care are neovie de infrastructura. Avem nevoie de o sala unde sa joace echipa de Fed Cup Fac apel pentru aceasta cauza. Consider ca tenisul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa se consturiasca un sistem pentru noile generatii. Este mare nevoie", a afirmat Simona.De asemenea, Nadia Comaneci Ilie Nastase , Gabi Szabo si Camelia Potec au avut si ei luari de pozitie pe acest subiect.C.S.