Simona Halep le-a vorbit canadienilor despre primirea superba pe care romanii i-a facut-o dupa titlul de la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva noastra le-a dezvaluit canadienilor ca a fost asteptata la Bucuresti de 30 de mii de romani, care au emotionat-o profund."Sunt obisnuita cu asistentele ridicate, dar asta a fost ceva mai mult. Sa-i aud pe toti cum imi scandeaza numele a fost ceva atat de special si nu am cuvinte sa spun ce am simtit", le-a spus Simona canadienilor la conferinta de presa.Totodata, Simona si-a amintit si de trairile de dupa finala cu Serena Williams "Faptul ca am invins-o pe Serena in finala face acest succes sa fie si mai special. Serena este o sursa de inspiratie pentru mine si o admir enorm", a adaugat Simona.Sportiva noastra se afla momentan la Toronto, unde se pregateste de debutul la Rogers Cup.Simona o va intalni in turul 2 pe americanca Jennifer Brady (76 WTA ), intr-o partida programata miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea in varsta de 24 de ani.C.S.