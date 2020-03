Simona Halep mai are un singur vis: "O sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema"

Ziare.

Tenismena romana in varsta de 28 de ani dezvaluie ca isi doreste sa se marite."Legat de profesie toate mi s-au indeplinit, iar personal o sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema: singurul vis care nu mi s-a indeplinit inca este sa ma marit", a spus Simona pentru site-ul tiebreak.ro "O sa se intample intr-o zi, dar nu cum spune presa, ca eu in fiecare luna ma marit. Asta mi-a mai ramas de indeplinit si, bineinteles, sa devin mama", a adaugat aceasta.Simona Halep se afla de aproape un an intr-o relatie cu omul de afaceri Toni Iuruc.