Simona Halep, mesaj categoric pentru WTA si ITF: "Ori este permis peste tot, ori e scos de tot"

Tenismena noastra cere ca on-court coachingul sa fie valabil peste tot sau sa fie interzis."Ori este permis peste tot, ori e scos de tot. Te obisnuiesti intr-un fel, iar cand nu ai posibilitatea de a apela la on-court coaching parca e diferit. Din ce am observat, ma ajuta foarte mult. Si la turneele de Grand Slam, unde e presiunea mai mare si simt nevoie de sfaturi, m-am descurcat bine. Ai posibilitatea sa iti rezolvi singur problemele", a spus Simona Halep intr-un interviu pentru Digi Sport."Poate la turneele mici, unde ai voie sa chemi antrenorul, te gandesti 'Oare ce mi-ar zice antrenorul? Hai sa-l chem' si mintea devine lenesa. Nu iti mai dai interesul. Eu as fi de acord sa nu mai fie on-court coaching, dar si daca ramane nu imi displace", a completat aceasta.In prezent, jucatoarele pot apela la on-court coaching la toate turneele cu exceptia celor de Grand Slam.Simona Halep e recunoscuta pentru solicitarile dese de on-court coaching, iar interventiile lui Darren Cahill au efect in jocul tenismenei noastre in majoritatea cazurilor.