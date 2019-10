Simona Halep, nevoita sa se retraga si din turneul de la Moscova - surse

Ziare.

com

Simona, fosta lidera mondiala WTA , nu va putea evolua nici la turneul urmator WTA la care se inscrisese, cel din capitala Rusiei, de la Moscova, dupa cum anunta portalul ponturisipariuri.com Romanca a decis sa se retraga de pe lista turneului WTA Premier, care va avea loc intre 14 si 20 octombrie anul curent, turneu pe care Simona l-a si castigat o data in cariera, in 2013.Practic, si aceasta numai in conditiile in care isi va putea reveni din punct de vedere medical, Simona Halep mai are programat un singur turenu in acest an, cel la care s-a calificat de pe locul 3 in clasamentul WTA Race, Turneul Campioanelor , de la Shenzhen, China.Ramane de vazut daca romanca nascuta la Constanta, in varsta de 28 de ani, isi va rezolva problemele la coloana lombara pana la finele lunii octombrie, pe 27 fiind prima zi a acestui turneu asiatic.Simona Halep s-a calificat pentru a sasea oara consecutiv la WTA Finals Tour, anul trecut ea insa neputand participa, din acelasi motiv al problemelor lombare pe care le-a avut.Ea are o finala la Turneul Campioanelor , pierduta in 2014 la Serena Williams D.A.