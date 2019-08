"Simona Halep, noi declaratii ingrijoratoare: "Nu sunt pregatita 100% pentru acest turneu"

Ziare.

Sportiva noastra a marturisit ca nu este inca pregatita pentru a juca la intensitate maxima un turneu atat de puternic.Totusi, ea se declara foarte multumita in urma victoriei cu Jennifer Brady."A fost un meci foarte, foarte greu. Ma asteptam la asta pentru ca stiam ca serveste puternic si ca are un forehand foarte bun. Nu ma simt pregatita 100% pentru acest turneu deoarece am avut o pauza atat de lunga dupa Wimbledon.Sunt foarte multumita ca am reusit sa ma impun si de faptul ca am luptat pana la final", a spus Simona la conferinta de presa.Simona Halep s-a calificat cu mari emotii in optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup. Sportiva noastra a trecut in trei seturi de americanca Jennifer Brady (76 WTA), scor 4-6, 7-5, 7-6 (4).In duelul pentru sferturile de finala ea o va infrunta pe Svetlana Kuznetsova intr-o partida programata joi seara.Meciul va avea incepe dupa ora 21:00 si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.