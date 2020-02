Simona Halep, noi nemultumiri la adresa Guvernului

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a plans de faptul ca Federatia Romana de Tenis are finantarea blocata inca din 2017."E frustrant ca Federatia Romana de Tenis nu prea exista, din cate am inteles, si sunt destul de documentata pe acest subiect. Este frustrant pentru noi, este frustrant pentru mine avand atatea rezultate, fiind numarul unu mondial, ca federatia noastra sa nu fie finantata de Guvern.Eu nu am nevoie de finantare pentru mine, in momentul de fata. Este nevoie pentru cei tineri, care incep un nou drum in tenis", a spus Simona Halep, conform DigiSport Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au existat numeroase promisiuni ca situatia va fi rezolvata, atat in timpul guvernarii PSD , dar si in ultimele luni, lucrurile au ramas in acelasi stadiu.C.S.