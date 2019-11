Simona Halep, nominalizata la un premiu prestigios

Ziare.

La cea de-a 47-a editie a anchetei "Top 10 sportivi din Balcani in 2019" au mai fost nominalizati si alti sportivi romani cu rezultate in anul care se incheie: luptatoarea Alina Vuc (vicecampioana mondiala la cat. 50 kg), scrimera Bianca Pascu (medaliata cu bronz la sabie la Mondiale), halterofila Loredana Toma (bronz la Mondiale si campioana europeana la cat. 64 kg), pugilista Lacramioara Perijoc (campioana europeana la cat. 54 kg), halterofila Elena Andries (campioana europeana la cat. 49 kg), luptatorii Florin Tita (vicecampion european la cat. 55 kg, greco-romane), Kriszta Incze (vicecampioana europeana la cat. 65 kg), tragatoarea Laura Coman (campioana euroopeana la pusca aer comprimat 10 m), tenismanul Horia Tecau (doua titluri ATP la dublu) si handbalista Crina Pintea (castigatoarea Ligii Campionilor cu Gyori Audi ETO KC, cel mai bun pivot al competitiei).Au mai fost nominalizati sportivi de top din celelalte tari balcanice, Albania, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Grecia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia si Turcia. Cei mai cunoscuti sunt tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, baschetbalistul grec Giannis Antetokounmpo, tenismanul sarb Novak Djokovic, luptatorii turci Riza Kayaalp, Taha Akgul etc.In 2018, laureatul anchetei a fost capitanul echipei de fotbal a Croatiei, Luka Modric, dupa ce a jucat finala Cupei Mondiale si a cucerit Liga Campionilor cu Real Madrid. Simona Halep s-a clasat a treia, dupa ce in 2017 a fost a doua.