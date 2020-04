Simona Halep nu crede ca va mai juca vreun meci de tenis in acest an

Ziare.

Tenismena noastra se teme ca WTA si ATP vor lua decizia de a suspenda sezonul."Pana in august nu se joaca nimic. Nu stiu daca in America se va mai juca pentru ca sunt greutati destul de mari acolo, legate de sanatate", a spus Simona la Digi Sport "Realist, realist... foarte realist acum, eu nu cred ca se va mai juca anul acesta, dar imi doresc foarte, foarte mult ca prin septembrie sa incepem din nou sa jucam", a adaugat sportiva noastra.In acest moment, circuitele WTA si ATP au fost suspendate pana la 13 iulie.Ultimul meci de tenis disputat de Simona Halep a avut loc in luna februarie, la Dubai.2 e locul ocupat de Simona Halep in clasamentul WTA, care a fost inghetat dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus.