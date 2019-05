"Simona Halep o invinge pe Belinda Bencic si se califica in finala turneului de la Madrid"

Simona Halep - Belinda Bencic 6-2, 6-7 (2), 6-0

SETUL III

iFinalista! 😍 @Simona_Halep vence 6-2, 6-7 y 6-0 a Bencic y peleara el sabado por el 🏆 de campeona del #MMOPEN pic.twitter.com/o9nu0EXolu - Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 10, 2019

SETUL II

¿Habra tercer set? 🤔



Belinda Bencic responde ante la superioridad inicial de Simona Halep. De momento, 6-2, 3-4 #MMOPEN



🎥 @teledeporte pic.twitter.com/7k9KsD60ME - Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 10, 2019

SETUL I

iA un set de la final! 🥳 i@Simona_Halep se adelanta por 6-3 en las semifinales ante Bencic! #MMOPEN pic.twitter.com/DklewkPdth - Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 10, 2019

Ziare.

com

Tenismena noastra, de doua ori castigatoare la competitia din capitala Spaniei, a trecut in semifinale de elvetianca aflata pe locul 18 in ierarhia WTA, Belinda Bencic.Simona a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge pe Bencic, scor 6-2, 6-7 (2), 6-0.In finala programata sambata seara, Simona o va infrunta pe castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se intalnesc Sloane Stephens si Kiki Bertens.O ora si 57 de minute a durat intalnirea dintre Simona Halep si Belinda Bencic. Si ce disputa a fost! Cele doua au oferit un tenis superb, cu multe schimburi spectaculoase si lovituri impresionante. Simona a fost, insa, jucatoarea mai solida, iar victoria e pe deplin meritata.Reprezentanta noastra, invinsa in ultimele doua meciuri directe de Bencic, a inceput bine jocul si si-a adjudeca primul set fara mari emotii, cu 6-2.Ca si-n sfertul de ieri cu Naomi Osaka, tenismena elvetiana a renascut in setul secund, marindu-si nivelul de joc. Simona a salvat o minge de set la 5-6 si a ajuns cu greu la tie-break. Avea, insa, sa fie setul elvetiencei, care s-a impus cu 7-2.In decisiv, Belinda Bencic n-a mai putut face fata ritmului impus de Simona, care si-a zdrobit adversara cu un categoric 6-0, consemnand, astfel, al patrulea set castigat la 0 de reprezentanta noastra la aceasta editie.608.700 de euro si 700 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona Halep dupa calificarea in ultimul act al turneului patronat de Ion Tiriac.Pentru Simona urmeaza cea de-a patra finala la Madrid, care de aceasta data va avea si o alta miza. In cazul unui nou triumf in capitala Spaniei, contanteanca va reveni pe prima pozitie in clasamentul WTA.Adversara din finala va fi decisa dupa disputarea semifinalei dintre Sloane Stephens si Kiki Bertens, programata in aceasta seara.Finala turneului de la Madrid se va juca sambata seara.Vezi si:17:30 - Game Simona, iar scorul devine 5-0. Bencic va servi pentru a ramane in meci.17:27 - Inca un break pentru Simona, iar victoria pare aproape. Un set III dominat categoric de reprezentanta noastra, in timp ce elvetianca pare epuizata.17:21 - Simona isi consolideaza breakul cu un game la 0 si se distanteaza la 3-0.17:19 - Break reusit de Simona Halep, la cea de-a doua sansa din game.17:14 - Simona isi face servicul cu ceva sansa in debutul setului decisiv.- Simona Halep va servi prima in acest set decisiv.E primul set pierdut de Simona Halep la aceasta editie a turneului din capitala Spaniei.- Bencic se desprinde la 6-2 si are 4 mingi de set.- 4-2 pentru Bencic dupa disputarea a 6 puncte din tie-break.- Bencic reuseste doua mini-breakuri si conduce cu 3-0 dupa primele trei mingi din tie-break.17:00 - Simona salveaza o minge de set si apoi trimite setul la tie-break.16:53 - Simona rateaza la cativa centimetri mai multe puncte in acest game, care merge in contul elvetiencei. Tenismena noastra va servi din nou pentru a ramane in set.16:47 - Simona duce setul in "prelungiri", iar Bencic da cu racheta de teren.16:43 - Bencic isi face serviciul, iar Simona va servi pentru a ramane in acest set.16:39 - Simona revine de la 0-30 si duce scorul la 4-4.16:35 - Game la 0 facut pe servicu de catre Bencic, care si-a crescut mult nivelul jocului in ultimele game-uri.16:32 - Tenismena noastra isi face serviciul si egaleaza la 3, in acest set doi.16:26 - Simona recupereaza serviciul pierdut ceva mai devreme, dar, in continuare, tenismena in varsta de 22 de ani are un game in fata.16:23 - Bencic revine cand jocul parea controlat total de Halep, iar elvetianca reuseste al doilea break consecutiv.16:18 - Simona are o noua sansa de break, insa Bencic revine si isi face serviciul.16:13 - Belinda Bencic raspunde cu break obtinut la 0.16:11 - Simona incepe perfect setul doi, cu un break la 0, ajungand astfel la 5 game-uri la rand castigate.16:01 - Serie excelenta a Simonei, care isi trece in cont un nou break, iar acum va servi pentru castigarea primului set.15:58 - Game la 0 izbutit de Simona Halep.15:54 - Simona reuseste un nou break si trece iar in fata.15:52 - Simona isi pierde serviciul, iar scorul redevine egal, 2-2.15:47 - Bencic isi face serviciul si castiga primul ei game din acest meci.15:44 - Tenismena noastra arata un joc foarte solid in acest debut de meci si se distanteaza la 2-0.15:41 - Simona incepe bine meciul, cu un break in primul game.ora 15:30 - Cele doua jucatoare patrund pe teren, iar jocul va incepe in aproimativ 8 minute.Vezi: WTA prezinta o statistica ingrijoratoare pentru Simona Halep, cu putin timp inainte de semifinala cu Belinda Bencic La startul turneului, Simona Halep se afla pe pozitia a 3-a in clasamentul WTA, in timp ce Belinda Bencic ocupa locul 18.La TV, partida va fi transmisa in direct de postul Digi Sport 1.Belinda Bencic si Simona Halep s-au intalnit de trei ori pana acum, scorul fiindu-i favorabil jucatoarei din Elvetia, care a castigat si ultimul joc, disputat anul acesta in sferturile de finala ale turneului de la Dubai:2014, Wimbledon: 6-4, 6-1 pentru Simona Halep;2015, Openul Canadei: 7-6, 6-7, 3-0 ret. pentru Belinda Bencic;2019, Dubai: 4-6, 6-4, 6-2 pentru Belinda Bencic.turul I: 6-0, 6-4 cu Margarita Gasparyan;turul II: 7-5, 6-1 cu Johanna Konta;turul III: 6-0, 6-0 cu Viktoria Kuzmova;sferturi: 7-5, 7-5 cu Ashleigh Barty.turul I: 6-4, 6-3 cu Alison van Uytvanck;turul II: 7-6 (4), 2-6, 6-3 cu Svetlana Kuznetsova;turul III: 6-0, 6-2 cu Kateryna Kozlova;sferturi: 6-3, 2-6, 7-5 cu Naomi Osaka.In cealalta semifinala se intalnesc Kiki Bertens si Sloane Stephens.Finala turneului de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 7 milioane de euro, se va disputa sambata seara.